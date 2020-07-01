Синоптики прогнозируют днем 23 июля в ЛНР до 28 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 23 июля будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 22 июля до 21:00 23 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13-15 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 23 июля метеорологи отмечали в 1915 году – плюс 7,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1960 году и составляла плюс 38,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 23 июля – 04:07, время захода – 20:49. Продолжительность светового дня составит 16 часов 42 минуты.

По предварительному прогнозу, 24-25 июля влияние гребня Азорского антициклона обусловит сухую и теплую погоду.

22 июля — Луганск