Контактная группа решила ввести с 27 июля допмеры по контролю прекращения огня - Дейнего
Контактная группа согласовала введение с 27 июля дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
"После почти пяти месяцев напряженных переговоров наконец-то удалось добиться согласия Украины на то, что руководством вооруженных сил Украины и руководством Народной Милиции ЛНР и ДНР будут изданы приказы в обеспечение режима прекращения огня, действующего с 21 июля 2019 года, которые должны установить дополнительные меры по его обеспечению. Эти приказы должны быть введены в действие с 27 июля и будут действовать в течение всего периода до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в заявлении.
Дейнего сообщил, что участниками Контактной группы были согласованы следующие меры:
запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
запрет на применение огня, включая снайперский;
запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников;
создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;
ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народной Милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа;
вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.
Полномочный представитель ЛНР подчеркнул, что "данные обязательства подписаны представителями всех сторон Минских переговоров, что подтвердила координатор Контактной группы госпожа (Хайди) Грау".
Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.
Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.
Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.
22 июля — Луганск
Метки: {keywords}