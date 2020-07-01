Контактная группа решила ввести с 27 июля допмеры по контролю прекращения огня - Дейнего

Контактная группа согласовала введение с 27 июля дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего."После почти пяти месяцев напряженных переговоров наконец-то удалось добиться согласия Украины на то, что руководством вооруженных сил Украины и руководством Народной Милиции ЛНР и ДНР будут изданы приказы в обеспечение режима прекращения огня, действующего с 21 июля 2019 года, которые должны установить дополнительные меры по его обеспечению. Эти приказы должны быть введены в действие с 27 июля и будут действовать в течение всего периода до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в заявлении.Дейнего сообщил, что участниками Контактной группы были согласованы следующие меры:запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;запрет на применение огня, включая снайперский;запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников;создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народной Милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа;вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.Полномочный представитель ЛНР подчеркнул, что "данные обязательства подписаны представителями всех сторон Минских переговоров, что подтвердила координатор Контактной группы госпожа (Хайди) Грау".Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.22 июля — Луганск