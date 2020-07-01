Заявление МИД ЛНР о согласовании Контактной группой дополнительных мер по прекращению огня

После почти пяти месяцев напряженных переговоров наконец-то удалось добиться согласия Украины на то, что руководством Вооруженных сил Украины и руководством Народной Милиции ЛНР и ДНР будут изданы приказы в обеспечение режима прекращения огня, действующего с 21 июля 2019 года, которые должны установить дополнительные меры по его обеспечению.Эти приказы должны быть введены в действие с 27 июля и будут действовать в течение всего периода до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта.Были согласованы следующие меры:а) запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;б) запрет на применение огня, включая снайперский;в) запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;г) эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;д) создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;е) ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства Народной Милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;ж) вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.Данные обязательства подписаны представителями всех сторон Минских переговоров, что подтвердила координатор Контактной группы госпожа Грау.Руководство Вооруженных сил Украины и руководство Народной Милиции ЛНР и ДНР сразу после издания этих приказов должны будут сделать публичные заявления о введении их в действие, а также о полном их соответствии мерам, согласованным Контактной группой, с перечислением всех этих мер.Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах,министр иностранных дел ЛНРВладислав Дейнего22 июля — Луганск