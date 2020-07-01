ЛНР обнародовала пакет дополнительных мер по контролю прекращения огня
Меры по усилению режима прекращения огня.pdf
ЛНР публикует полный текст согласованного в Контактной группе документа - дополнительных мер по обеспечению прекращения огня - для полной ясности, а также для демонстрации результата работы.
Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах,
министр иностранных дел ЛНР
Владислав Дейнего
22 июля — Луганск
ЛНР публикует полный текст согласованного в Контактной группе документа - дополнительных мер по обеспечению прекращения огня - для полной ясности, а также для демонстрации результата работы.
Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах,
министр иностранных дел ЛНР
Владислав Дейнего
22 июля — Луганск
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