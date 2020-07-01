ЛНР обнародовала пакет дополнительных мер по контролю прекращения огня

Меры по усилению режима прекращения огня.pdf

ЛНР публикует полный текст согласованного в Контактной группе документа - дополнительных мер по обеспечению прекращения огня - для полной ясности, а также для демонстрации результата работы.

Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах,

министр иностранных дел ЛНР

Владислав Дейнего

22 июля — Луганск