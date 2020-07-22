Пьяные бойцы ВСУ сожгли блиндаж, БМП и лес – Народная милиция

Возникший по вине пьяных киевских силовиков пожар в блиндаже спровоцировал лесной пожар в Новоайдарском районе и уничтожил военную технику и боеприпасы ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Сегодня в районе села Лопаскино военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгли собственный блиндаж. Огонь по деревянным конструкциям и сухой растительности быстро распространился по всей позиции и перекинулся на территорию (Трехизбенского) лесничества, где также в капонирах была замаскирована военная техника", - сказал он.

Филипоненко уточнил, что "в результате происшествия огнем уничтожена одна (боевая машина пехоты) БМП-1 и 120-мм миномет, а также 12 автоматов АК-74 и более 10 тысяч патронов калибра 5,45 мм".

Представитель Народной милиции добавил, что при попытке самостоятельно потушить пожар "семь военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести".

Ранее Филипоненко сообщал, что военнослужащие одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, во время ночных стрельб сожгли поле с пшеницей на площади пять га вблизи села Боровеньки Кременского района.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

22 июля — Луганск