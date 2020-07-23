Киевские силовики обстреляли Знаменку, поврежден жилой дом – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли село Знаменка Славяносербского района, в результате чего был поврежден жилой дом. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Боевики 93-й бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из вооружения (боевой машины пехоты) БМП-2 населенный пункт Знаменка, выпустив по жилому району 20 боеприпасов. Приказ на открытие огня отдал военный преступник – командир 93-й бригады (полковник Дмитрий) Брыжинский", - сказал он, добавив, что в результате обстрела поврежден фасад жилого дома на улице Жукова.

Филипоненко сообщил, что ответными действиями защитников Республики огневая активность противника была пресечена: один киевский силовик погиб, один был ранен, кроме того, выведена из строя боевая машина пехоты.

Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения Республики уточняется.

"Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93-й бригады вооруженных формирований Украины Брыжинского", - сказал Филипоненко.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

22 июля — Луганск