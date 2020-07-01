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Пожар уничтожил два га ячменного поля в Стаханове – МЧС

root Сегодня, 09:150Новости
Пожар уничтожил два га ячменного поля в Стаханове – МЧС
Пожар уничтожил два га ячменного поля в Стаханове. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"В Стаханове в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц произошел пожар на ячменном поле, огнем уничтожен яровой ячмень на площади два га", - говорится в сообщении.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщал, что пожары в Республике уничтожили около 2 тысяч тонн зерна общей стоимостью 20 млн рублей.
Ранее глава Республики Леонид Пасечник поручил руководителям администраций городов и районов ЛНР организовать выполнение противопожарных мероприятий для недопущения стихийных пожаров.
23 июля — Луганск

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