Пожар уничтожил два га ячменного поля в Стаханове – МЧС

Пожар уничтожил два га ячменного поля в Стаханове. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В Стаханове в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц произошел пожар на ячменном поле, огнем уничтожен яровой ячмень на площади два га", - говорится в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько сообщал, что пожары в Республике уничтожили около 2 тысяч тонн зерна общей стоимостью 20 млн рублей.

Ранее глава Республики Леонид Пасечник поручил руководителям администраций городов и районов ЛНР организовать выполнение противопожарных мероприятий для недопущения стихийных пожаров.

23 июля — Луганск