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МКСМ ЛНР разработало 69 дополнительных программ для детских школ искусств

root Сегодня, 12:000Новости
МКСМ ЛНР разработало 69 дополнительных программ для детских школ искусств


Специалисты Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР разработали 69 типовых дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.
"Важнейшим шагом к улучшению качества работы в области дополнительного образования стала разработка специалистами МКСМ типовых дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. На сегодняшний день разработаны 69 типовых программ по четырем предметным областям: "Музыкальное искусство", "Изобразительное искусство", "Хореографическое искусство", "Театральное искусство", – рассказал он.
Сидоров отметил, что "документы будут способствовать систематизации и созданию единого образовательного пространства в области дополнительного образования детей по освоению дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств".
"То есть, воспитанники детских школ искусств нашей Республики благодаря разработанным программам смогут получить одинаковую базу знаний и в дальнейшем поступать в средние и высшие учебные заведения, имея примерно одинаковый уровень подготовки", – пояснил министр.
Он добавил, что в связи с разработкой типовых программ Министерство утвердило порядок выдачи свидетельств об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.
"Документ определяет правила выдачи свидетельств об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, устанавливает технические требования к оформлению свидетельства, определяет образец свидетельства и правила выдачи дубликата свидетельства", – рассказал руководитель МКСМ.
Министр уточнил, что "свидетельства выдаются лицам, завершившим полный курс обучения и успешно прошедшим итоговую аттестацию по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, которые реализуются в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств)".
23 июля — Луганск

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