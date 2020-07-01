Пенсионный фонд ЛНР в I полугодии восстановил из архивов 1,6 тыс. отчетов страхователей

Специалисты Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР в I полугодии восстановили из архивов 1,6 тыс. отчетов страхователей. Об этом в ходе заседания коллегии ведомства сообщила первый заместитель председателя ПФ Татьяна Меженская.

"В I полугодии восстановлено в реестре застрахованных лиц 1 600 отчетов страхователей за период с 2010 по 2015 год, - сказала она. - Это говорит о том, что мы не только наполняем реестр данными, которые поступили уже в Республике, но и пытаемся восстановить данные, которые закрыты для нас украинской стороной".

Ранее в ПФ сообщали, что специалисты ведомства за пять лет восстановили из архивов 946 тыс. отчетов страхователей.

Напомним, что доступ к Государственному реестру общеобязательного государственного социального страхования Украины был закрыт на территории ЛНР в июле 2014 года из-за боевых действий. Руководством Республики было принято решение о формировании Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования Луганской Народной Республики, главная цель которого - упрощение процедуры назначения и перерасчета пенсий и других социальных выплат. Восстановление базы данных персонифицированного учета за 1998-2015 годы является одним из приоритетных направлений в работе Пенсионного фонда ЛНР.

23 июля — Луганск