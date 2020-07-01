Госархив организовал онлайн-выставку о жизни и творчестве поэта-песенника Матусовского

Государственная архивная служба ЛНР организовала онлайн-выставку "Михаил Матусовский: "С чего начинается Родина…?", посвященную 105-летию со дня рождения выдающегося поэта-песенника, уроженца Луганска. Об этом сообщили в Госархиве.

"23 июля 2020 года исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося поэта-песенника Михаила Львовича Матусовского, автора текстов более чем к 200 песням. К этой дате, а также к 225-летию города Луганска Госархивом ЛНР подготовлена онлайн-выставка "Михаил Матусовский: "С чего начинается Родина…?", которая рассказывает о жизни и творческом пути нашего земляка, раскрывает связь его литературного творчества с родным городом", - говорится в сообщении.

Выставка подготовлена по документам Архивного фонда Республики, газетам и книгам, хранящимся в Госархиве, материалам интернет-ресурсов.

Ознакомиться с онлайн-выставкой можно на официальном сайте Государственной архивной службы ЛНР.

Известный советский поэт-песенник Михаил Львович Матусовский (1915-1990) родился 23 июля в Луганске в семье фотографа Льва Моисеевича Матусовского и его жены Эсфири Михайловны. Окончил луганскую среднюю школу № 13, затем учился в строительном техникуме и работал на заводе. После окончания Литературного института имени Горького защитил кандидатскую диссертацию по древнерусской литературе. В годы Великой Отечественной войны работал военным корреспондентом. Первая его песня "Вернулся я на родину", созданная совместно с композитором Марком Фрадкиным, прозвучала сразу же после окончания войны. Матусовский – автор стихов песен "Подмосковные вечера", "Вместе весело шагать", "Крейсер "Аврора", "Сиреневый туман", "Старый клен", "Девчата", романса из кинофильма "Дни Турбиных" и многих других.

23 июля — Луганск