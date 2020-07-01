МКСМ вручило документы об аккредитации 21 спортивной федерации ЛНР

Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР вручило документы о государственной аккредитации, подтверждающие наличие статуса республиканской спортивной федерации, представителям 21 общественной организации – федерации по видам спорта. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил руководитель ведомства Дмитрий Сидоров."На сегодняшний день 21 общественная организация получила статус республиканской спортивной федерации", - сказал он.Министр уточнил, что согласно порядку разработки правил видов спорта и представления их на утверждение, "аккредитованные спортивные федерации имеют право вносить предложения о проведении официальных спортивных и физкультурных мероприятий".Сидоров добавил, что одним из условий получения документа об аккредитации является предоставление спортивной федерацией плана развития вида спорта на четыре года, "что в последующем станет хорошей базой для подготовки стратегии развития спорта на территории Республики".Ранее в МКСМ сообщали, что по состоянию на 9 июля документы о госаккредитации получили 19 федераций по видам спорта.23 июля — Луганск