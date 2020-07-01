Пенсионный фонд ЛНР в I полугодии провел более 37,3 тыс. перерасчетов пенсий

Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР в I полугодии провел более 37,3 тыс. перерасчетов пенсионных выплат. Об этом в ходе заседания коллегии ведомства сообщила первый заместитель председателя ПФ Татьяна Меженская.

"(В I полугодии) проведено 37 349 перерасчетов. Это по разным направлениям, в том числе самое актуальное – добавление стажа, добавление заработной платы", - сказала она.

Первый заместитель председателя отметила, что наибольшее количество перерасчетов проведено управлением ПФ в Артемовском районе Луганска – 5 174.

23 июля — Луганск