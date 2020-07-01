Пенсионный фонд ЛНР в I полугодии назначил пенсии почти 7,6 тыс. жителей Республики

Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР в I полугодии назначил пенсии почти 7,6 тыс. жителей Республики. Об этом в ходе заседания коллегии ведомства сообщила первый заместитель председателя ПФ Татьяна Меженская.

"За I полугодие 2020 года назначено пенсий 7 596 гражданам. Это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала она.

Меженская уточнила, что лидерами по числу назначений стали управления ПФ в Жовтневом районе Луганска, Краснодоне и Свердловске.

Напомним, в 2019 году ПФ назначил пенсии более 16,6 тыс. жителей Республики.

23 июля — Луганск