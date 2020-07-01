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Пенсионный фонд ЛНР в I полугодии назначил пенсии почти 7,6 тыс. жителей Республики

root Сегодня, 12:150Новости
Пенсионный фонд ЛНР в I полугодии назначил пенсии почти 7,6 тыс. жителей Республики
Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР в I полугодии назначил пенсии почти 7,6 тыс. жителей Республики. Об этом в ходе заседания коллегии ведомства сообщила первый заместитель председателя ПФ Татьяна Меженская.
"За I полугодие 2020 года назначено пенсий 7 596 гражданам. Это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала она.
Меженская уточнила, что лидерами по числу назначений стали управления ПФ в Жовтневом районе Луганска, Краснодоне и Свердловске.
Напомним, в 2019 году ПФ назначил пенсии более 16,6 тыс. жителей Республики.
23 июля — Луганск

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