С 27 июля на Донбассе должны прекратиться все обстрелы, работа снайперов, дронов и ДРГ



Об этом заявил полномочный представитель Луганска на Минских переговорах Владислав Дейнего.

«Руководством вооруженных сил Украины и руководством Народной Милиции ЛНР и ДНР будут изданы приказы в обеспечение режима прекращения огня, действующего с 21 июля 2019 года, которые должны установить дополнительные меры по его обеспечению. Эти приказы должны быть введены в действие с 27 июля и будут действовать в течение всего периода до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.

Дейнего сообщил, что участниками Контактной группы были согласованы следующие меры:

— запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

— запрет на применение огня, включая снайперский;

— запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

— эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников;

— создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

— ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народной Милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа;

— вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Дейнего подчеркнул, что «данные обязательства подписаны представителями всех сторон Минских переговоров, что подтвердила координатор Контактной группы госпожа (Хайди) Грау».

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Политика - Сегодня, 11:36 237 В рамках Минских переговоров Трехсторонняя контактная группа согласовала введение с 27 июля дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.Об этом заявил полномочный представитель Луганска на Минских переговорах Владислав Дейнего.«Руководством вооруженных сил Украины и руководством Народной Милиции ЛНР и ДНР будут изданы приказы в обеспечение режима прекращения огня, действующего с 21 июля 2019 года, которые должны установить дополнительные меры по его обеспечению. Эти приказы должны быть введены в действие с 27 июля и будут действовать в течение всего периода до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.Дейнего сообщил, что участниками Контактной группы были согласованы следующие меры:— запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;— запрет на применение огня, включая снайперский;— запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;— эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников;— создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;— ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народной Милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа;— вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.Дейнего подчеркнул, что «данные обязательства подписаны представителями всех сторон Минских переговоров, что подтвердила координатор Контактной группы госпожа (Хайди) Грау».Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Политика - Сегодня, 11:36 237

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