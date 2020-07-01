"Востокуголь" планомерно выходит на самоокупаемость, минимизируя нагрузку на бюджет – ОП

Республиканская топливная компания "Востокуголь" планомерно выходит на самоокупаемость, благодаря чему минимизируется дотационная нагрузка на государственный бюджет Республики. Об этом заявил председатель Республиканской организации ветеранов, секретарь Общественной палаты (ОП) ЛНР Виталий Лещенко.

"Как и планировалось, государственное предприятие "Востокуголь" планомерно выходит на самоокупаемость, дотационная нагрузка на госбюджет минимизируется. Увеличение угледобычи, перевыполнение плана, рентабельность, конкурентоспособность – это именно те задачи, которые ставило перед собой руководство Республики в отношении создания и работы нового углепредприятия. И сегодня можно смело утверждать, что они планомерно выполняются", – сказал он.

Лещенко добавил, что "более того, топливная компания "Востокуголь" не стоит на месте и уже, как и было обещано ранее, ввела в эксплуатацию новую, десятую, лаву, обеспечив горняков стабильной работой".

Общественник напомнил, что, согласно утвержденной программе развития предприятия, до конца 2020 года запланировано открытие еще восьми выработок.

"В то же время появились перспективы к заключению новых контрактов. О стабильной работе топливно-энергетического комплекса говорят и своевременные выплаты заработной платы шахтерам. Таким образом, основная цель – выведение угольной промышленности Республики из кризисного состояния – успешно реализуется", – отметил он.

Напомним, шахтеры Республиканской топливной компании "Востокуголь" более чем за два месяца с момента создания предприятия подняли на-гора 1 млн т угля.

"Востокуголь" объединяет 56 предприятий, на которых трудятся более 30 тыс. человек.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Востокуголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.

23 июля — Луганск