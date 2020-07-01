Представители 15 трудотрядов участвуют в благоустройстве территории Республики – МКСМ

Представители 15 молодежных трудовых отрядов участвуют в благоустройстве территории Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."В этом году, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, функционируют молодежные трудовые отряды. На сегодняшний день их работает 15", - сказал он.Министр уточнил, что трудотрядовцы проводят работы по благоустройству, уборке и озеленению территорий в своих городах и районах, а также объектов культурного наследия, стадионов и парков.Ранее Сидоров сообщал, что более тысячи молодых жителей Республики являются участниками 45 созданных в ЛНР молодежных трудовых отрядов.Напомним, в 2018 году тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "Об утверждении Порядка формирования и деятельности молодежных трудовых отрядов на территории Луганской Народной Республики". В том же году при Министерстве культуры, спорта и молодежи Республики был создан центральный штаб молодежных трудовых отрядов, членами которого стали представители региональных штабов, а также представители образовательных организаций высшего профессионального образования.История молодежного трудового движения Луганщины начинается с 1996 года. Тогда по инициативе студенческой молодежи на базе учебных заведений было возрождено студотрядовское движение, было сформировано девять отрядов, численность которых составила 353 человека. За 20 лет на предприятиях разных форм собственности работали более 300 тыс. человек в составе 9338 отрядов. В июле 2016 года было сформировано шесть молодежных трудовых отрядов из 150 человек.23 июля — Луганск