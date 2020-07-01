Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР утвердило нагрудный знак "За содействие в развитии физической культуры и спорта". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил руководитель ведомства Дмитрий Сидоров."Буквально через две недели будет отмечаться государственный праздник День физкультурника, к которому мы готовимся. На сегодняшний день в положение о ведомственных наградах Министерства культуры, спорта и молодежи внесены изменения, и с этого года утвержден нагрудный знак "За содействие в развитии физической культуры и спорта", – рассказал он.Сидоров добавил, что первые такие знаки планируется вручить в рамках празднования Дня физкультурника.Напомним, День физкультурника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно во вторую субботу августа.23 июля — Луганск