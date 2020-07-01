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МКСМ ЛНР утвердило нагрудный знак "За содействие в развитии физической культуры и спорта"

root Сегодня, 13:000Новости
МКСМ ЛНР утвердило нагрудный знак "За содействие в развитии физической культуры и спорта"


Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР утвердило нагрудный знак "За содействие в развитии физической культуры и спорта". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил руководитель ведомства Дмитрий Сидоров.
"Буквально через две недели будет отмечаться государственный праздник День физкультурника, к которому мы готовимся. На сегодняшний день в положение о ведомственных наградах Министерства культуры, спорта и молодежи внесены изменения, и с этого года утвержден нагрудный знак "За содействие в развитии физической культуры и спорта", – рассказал он.
Сидоров добавил, что первые такие знаки планируется вручить в рамках празднования Дня физкультурника.
Напомним, День физкультурника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно во вторую субботу августа.
23 июля — Луганск

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