Пенсионный фонд в Луганске заявил, что провел актуализацию более 60% пенсионеров



Об этом сообщила первый заместитель председателя ПФ Татьяна Меженская, пишет ЛИЦ.

«На сегодняшний день уже почти 63% получателей пенсионных выплат прошли актуализацию, то есть подали к нам сведения», — сказала она.

Меженская уточнила, что самые высокие показатели демонстрирует Лутугинский район, где проведена актуализация данных 72% получателей пенсий.

Ранее Меженская сообщала, что ПФ продлил срок проведения актуализации данных получателей пенсионных выплат до 31 октября.

«Актуализация данных получателей пенсии проводится по месту нахождения пенсионного дела при предъявлении следующих документов:

паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории ЛНР/ паспорта гражданина Украины / паспорта гражданина ДНР / паспорта гражданина РФ / паспорта, подтверждающего иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории ЛНР (имеющиеся в наличии у получателя пенсии);

документа о присвоении лицу регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов / идентификационного номера (при наличии);

пенсионного удостоверения (при наличии).

Органы Пенсионного фонда проводят актуализацию на основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей путем заполнения анкеты, которая подписывается получателем пенсии или законным представителем. К анкете прилагаются копии предъявленных документов.

К лицам, которые в силу своего состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно пройти процедуру актуализации данных, сотрудниками органов ПФ осуществляется выезд по месту жительства. Для этого необходимо уведомить орган Пенсионного фонда, обратившись по телефону горячей линии соответствующего территориального управления, либо сообщив иным способом, например, через доверенных лиц (родственников, знакомых). Удобный город - Сегодня, 14:00 110 Пенсионный фонд провел актуализацию данных более 60% получателей пенсий.Об этом сообщила первый заместитель председателя ПФ Татьяна Меженская, пишет ЛИЦ.«На сегодняшний день уже почти 63% получателей пенсионных выплат прошли актуализацию, то есть подали к нам сведения», — сказала она.Меженская уточнила, что самые высокие показатели демонстрирует Лутугинский район, где проведена актуализация данных 72% получателей пенсий.Ранее Меженская сообщала, что ПФ продлил срок проведения актуализации данных получателей пенсионных выплат до 31 октября.«Актуализация данных получателей пенсии проводится по месту нахождения пенсионного дела при предъявлении следующих документов:паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории ЛНР/ паспорта гражданина Украины / паспорта гражданина ДНР / паспорта гражданина РФ / паспорта, подтверждающего иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории ЛНР (имеющиеся в наличии у получателя пенсии);документа о присвоении лицу регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов / идентификационного номера (при наличии);пенсионного удостоверения (при наличии).Органы Пенсионного фонда проводят актуализацию на основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей путем заполнения анкеты, которая подписывается получателем пенсии или законным представителем. К анкете прилагаются копии предъявленных документов.К лицам, которые в силу своего состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно пройти процедуру актуализации данных, сотрудниками органов ПФ осуществляется выезд по месту жительства. Для этого необходимо уведомить орган Пенсионного фонда, обратившись по телефону горячей линии соответствующего территориального управления, либо сообщив иным способом, например, через доверенных лиц (родственников, знакомых). Удобный город - Сегодня, 14:00 110

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