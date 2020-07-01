Командиры лишают бойцов ВСУ общения с родными, изымая у них мобильники – Народная милиция

Командиры подразделений ВСУ лишают подчиненных возможности общаться с родными, изымая у них мобильные телефоны для установки GPS-трекера. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он напомнил, что "у боевиков соединений и частей оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" принудительно изымаются мобильные телефоны для установки GPS-трекера для возможности спутникового мониторинга местоположения военнослужащих с целью уменьшения количества случаев самовольного оставления части".

"Установка GPS занимает много времени, поэтому нерадивые командиры ВСУ под различными предлогами не возвращают (подчиненным) мобильные телефоны и не дают возможности связаться с родными и близкими", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы проинформировал, что "в связи с этим в последнее время значительно увеличилось количество жалоб от родственников военнослужащих 24-й бригады в правозащитные организации и к руководству министерства обороны Украины".

Ранее пресс-служба управления Народной милиции ЛНР сообщала, что командование ОТГ ВСУ "Север" для уменьшения случаев дезертирства распорядилось установить в телефонах военнослужащих программное обеспечение, позволяющее постоянно отслеживать их местонахождение.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

23 июля — Луганск