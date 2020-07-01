Проверка после устроенного бойцами ВСУ пожара выявила вырубку 6 га леса – Народная милиция

Проверка, проведенная сотрудниками украинской военной службы правопорядка (ВСП) после устроенного пьяными киевскими силовиками пожара, выявила вырубку военнослужащими ВСУ около шести га леса. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее он сообщал, что возникший по вине пьяных киевских силовиков пожар в блиндаже спровоцировал лесной пожар территории Трехизбенского лесничества и уничтожил военную технику и боеприпасы ВСУ.

Филипоненко проинформировал, что в ходе проведенного сотрудниками ВСП расследования "была обнаружена кустарная пилорама боевиков, которые осуществили вырубку около шести гектаров леса в целях оборудования своих позиций".

"По предварительным подсчетам, ущерб государству составил 600 тысяч гривен (более 1,5 млн руб. – примечание ЛИЦ)", - сказал офицер пресс-службы.

Представитель оборонного ведомства Республики добавил, что группа пропагандистов из 72-го центра информационно-психологических операций распространяют в СМИ материалы о непричастности ВСУ к возгоранию заповедника.

Ранее Филипоненко сообщал, что военнослужащие одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, во время ночных стрельб сожгли поле с пшеницей на площади пять га вблизи села Боровеньки Кременского района.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

23 июля — Луганск