Более 2 650 предприятий оптовой и розничной торговли работают в Луганске – мэрия

Более 2 650 предприятий розничной и оптовой торговли ведут деятельность на территории Луганска. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник управления по вопросам торговли и сферы услуг Александр Филипский.

"Потребительский рынок Луганска представляет собой развитую сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. В городе работают более 2 650 предприятий розничной и оптовой торговли, 42 рынка и торговых комплекса, свыше 500 предприятий общественного питания, а также более 500 объектов сферы услуг", – рассказал он.

Филипский уточнил, что широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров луганчанам предлагают более 60 супермаркетов крупных торговых сетей.

"Расширяется сеть супермаркетов, торговых центров, а также предприятий торговли, осуществляющих продажу бытовой техники, хозяйственных товаров, стройматериалов, мебели. Оснащение современным высокотехнологичным оборудованием, создание комфортных условий для покупателей обусловили рост реализации товаров в стационарных торговых предприятиях и сокращение товарного оборота на рынках", – добавил начальник управления.

23 июля — Луганск