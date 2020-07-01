В Луганске посчитали сколько в городе рынков, супермаркетов и ресторанов



Об этом сообщил начальник управления по вопросам торговли и сферы услуг Александр Филипский.

«Потребительский рынок Луганска представляет собой развитую сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. В городе работают более 2 650 предприятий розничной и оптовой торговли, 42 рынка и торговых комплекса, свыше 500 предприятий общественного питания, а также более 500 объектов сферы услуг», — рассказал он.

Филипский уточнил, что широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров луганчанам предлагают более 60 супермаркетов крупных торговых сетей.

«Расширяется сеть супермаркетов, торговых центров, а также предприятий торговли, осуществляющих продажу бытовой техники, хозяйственных товаров, стройматериалов, мебели. Оснащение современным высокотехнологичным оборудованием, создание комфортных условий для покупателей обусловили рост реализации товаров в стационарных торговых предприятиях и сокращение товарного оборота на рынках», — добавил начальник управления. Экономика - Сегодня, 15:33 27 Более 2 650 предприятий розничной и оптовой торговли ведут деятельность на территории Луганска.Об этом сообщил начальник управления по вопросам торговли и сферы услуг Александр Филипский.«Потребительский рынок Луганска представляет собой развитую сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. В городе работают более 2 650 предприятий розничной и оптовой торговли, 42 рынка и торговых комплекса, свыше 500 предприятий общественного питания, а также более 500 объектов сферы услуг», — рассказал он.Филипский уточнил, что широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров луганчанам предлагают более 60 супермаркетов крупных торговых сетей.«Расширяется сеть супермаркетов, торговых центров, а также предприятий торговли, осуществляющих продажу бытовой техники, хозяйственных товаров, стройматериалов, мебели. Оснащение современным высокотехнологичным оборудованием, создание комфортных условий для покупателей обусловили рост реализации товаров в стационарных торговых предприятиях и сокращение товарного оборота на рынках», — добавил начальник управления. Экономика - Сегодня, 15:33 27

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