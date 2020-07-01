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За прошедшие сутки в Луганске зарегистрировали 3 новых случая инфицирования COVID-19

bot Сегодня, 16:300Новости
За прошедшие сутки в Луганске зарегистрировали 3 новых случая инфицирования COVID-19
Луганские медики зарегистрировали 604 случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 23 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 604», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 540 человек.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 15 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 15:41 122

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