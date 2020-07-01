Медики ЛНР локализовали очаги коронавирусной инфекции в Лутугино – Минздрав

Медики ЛНР локализовали очаги коронавирусной инфекции на территории Лутугино. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко."На сегодняшний момент по результатам работы Министерства здравоохранения локализованы очаги коронавирусной инфекции в городе Лутугино", - сказала она.С начала пандемии, по данным Минздрава Республики, на территории Лутугинского района был зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 14,9 млн, из них более 618 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 605 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.23 июля — Луганск