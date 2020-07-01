Сотрудники администрации Луганска за полгода провели более 150 проверок ценообразования

Работники управления по вопросам торговли и сферы услуг администрации Луганска в первом полугодии 2020 года провели более 150 проверок ценообразования в магазинах, торговых комплексах и на рынках столицы ЛНР. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник управления по вопросам торговли и сферы услуг Александр Филипский.

"В первом полугодии 2020 года проведено 153 проверки на предмет соблюдения законодательства ЛНР в сфере ценообразования, из 61 – совместно с органами прокуратуры", – сказал он.

Филипский добавил, что по результатам проверок вынесено 168 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более 616 тыс. руб.

"Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, – это завышение максимально допустимых цен, превышение предельной торговой надбавки, непредставление документов и отсутствие деклараций", – рассказал начальник управления.

23 июля — Луганск