Медики зарегистрировали в ЛНР 605 случаев заболевания COVID-19 – Минздрав

Медики ЛНР зарегистрировали 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."На сегодняшний момент зарегистрировано 605 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 540 – это выздоровевшие пациенты, 15 случаев зафиксировано летальных исходов", - рассказала она.Министр подчеркнула, что благодаря слаженной работе Минздрава, подразделений Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции и учреждений здравоохранения Республики" заболеваемость коронавирусной инфекцией значительно снизилась".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 14,9 млн, из них более 618 тыс. скончались. Ранее в ЛНР были подтверждены 604 случая заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.23 июля — Луганск