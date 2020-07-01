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Луганский Пенсионный фонд пересчитал за полгода более 37 тысяч пенсий

bot Сегодня, 17:000Новости
Луганский Пенсионный фонд пересчитал за полгода более 37 тысяч пенсий
Пенсионный фонд в I полугодии провел более 37,3 тыс. перерасчетов пенсионных выплат.
Об этом в Луганске сообщила первый заместитель председателя ПФ Татьяна Меженская.
«В I полугодии проведено 37 349 перерасчетов. Это по разным направлениям, в том числе самое актуальное — добавление стажа, добавление заработной платы», — сказала она.
Меженская отметила, что наибольшее количество перерасчетов проведено управлением ПФ в Артемовском районе Луганска — 5 174. Экономика - Сегодня, 16:52 63

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