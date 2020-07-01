Депутат Народного Совета и активисты благоустроили детскую площадку в Вергунском Разъезде (ФОТО)

Депутат Народного Совета ЛНР от общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Юрий Юров и жители луганского поселка Вергунский Разъезд благоустроили детскую площадку, расположенную у школы № 35. Об этом сообщила пресс-служба ОД."В поселке Вергунский Разъезд депутат Народного Совета ЛНР от общественного движения "Мир Луганщине" Юрий Юров и местные жители покрасили детскую площадку, находящуюся в районе школы № 35. Взрослые и дети поселка покрасили качели, песочницы и горки. Всего пришли на субботник около 20 человек", - говорится в сообщении.Жительница поселка Татьяна Голубцова рассказала, что из-за обстрелов ВСУ в 2014 году площадка была сильно разрушена. Жители поселка восстановили ее в 2016 году, а недавно обратились к Юрову за помощью в приобретении песка. Депутат же предложил покрасить детскую площадку и предоставил краску."Хочу обратить внимание, что мы находимся на прифронтовой территории, но местные жители поддерживают в чистоте и порядке свой родной поселок. Дети также не остаются в стороне, они помогают нам, это очень радует. Приятно видеть, что людям небезразлично место, где они живут. Я с удовольствием им помог и планирую оказать такую помощь жителям других поселков", - подчеркнул Юров.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.26 июля — Луганск