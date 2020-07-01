Не стрелять: войска ДНР и ЛНР получили приказы о соблюдении режима тишины

«В связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему, — подтвердил начальник управления Народной милиции полковник Ян Лещенко. — В приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, которых непреклонно добивались представители Республики».

Военные Донецкой и Луганской народных республик получили приказы о соблюдении режима тишины в связи с новым соглашением о прекращении огня. 27 июля с 00:01 запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие, сообщили в ДНР. В ЛНР также заявили о введении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.Лещенко выразил надежду на аналогичные действия со стороны украинского правительства и ВСУ, однако добавил, что в случае нарушения украинскими военнослужащими достигнутых договоренностей, при получении соответствующего приказа, подразделения «готовы к пресечению действий агрессора».Ранее участники Контактной группы утвердили пакет дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия. С полуночи 27 июля в силу должны вступить в силу соответствующие приказы военного руководства ДНР, ЛНР и Украины. К дополнительным мерам, в частности, относятся запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запреты на использование любых видов летательных аппаратов на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. За нарушения режима тишины вводятся дисциплинарные меры, планируется создание координационного механизма для реагирования на нарушения.источник