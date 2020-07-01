В«Цветная революцияВ» в В«безумной АмерикеВ»: О чем надо задуматься Грузии

Даже в январе 2020 года вряд ли кто-нибудь мог предсказать, что какой-то невидимый глазу вирус вдруг породит серьезнейшие для всего мира проблемы. Конечно, уже тогда из Китая доносились какие-то тревожные голоса, но они были едва слышны. Вдобавок Китай, как известно, далеко, и потому никто не предполагал, что вспыхнувшая там эпидемия может каким-то образом перерасти в пандемию и стать общемировой напастью. Люди держались спокойно и уверенно. В том числе, и даже прежде всего, в США и экономически развитых государствах — членах Евросоюза. Но произошло невероятное, что с трудом поддается объяснению — коронавирус сумел поставить на колени первую страну мира, ядерное государство, рулевого мировой финансово-экономической системы — США.Мы в Грузии с детства были наслышаны о прелестях американского образа жизни, об американской демократии и социально-экономическом превосходстве Америки над всем остальным миром. Однако позднее — это уже после того, как удалось ближе познакомиться с заокеанской страной — в наших представлениях обозначилась нарастающая брешь. Впрочем, то, что сделал с Америкой невидимый вирус, вряд ли способно было вписаться в самые жуткие прогнозы.3−4-месячная коронавирусная атака продемонстрировала миру, что прочно стоявшая на железобетонных опорах в начале года страна может на поверку оказаться колосом на глиняных ногах, а ее политическая система предстать слабой и легко поддающейся разрушению. Хваленая американская сфера здравоохранения оказалась не подготовлена к массовому натиску инфекции и теперь с трудом успевает распределять трупы по автомобилям-рефрижераторам.Между тем, наступление коронавируса продолжается. Согласно последним данным, ежедневно в Соединенных Штатах заболевает примерно 70 тысяч человек. Америка держит первенство и по количеству погибших от Covid-19 — 138 тысяч человек, а число заболевших уже превзошло 3,7 миллиона человека.Одного трагического случая оказалось достаточно, чтобы вывести на улицу всю уставшую от карантина Америку: в стране началась «цветная революция». Таким образом, США на этот раз стали жертвой собственного изобретения, которое раньше они «внедряли» в других странах. Злому врагу не пожелаешь того, что происходит сейчас в сильной одно время, а ныне, словно старая покосившаяся избушка, стоящей на грани развала Америке. Протестующие поджигают магазины, помещения полиции, полицейские автомобили, растаскивают частную собственность — основу капитализма. С начала года полицейскими убито уже около 600 человек, 15 тысяч чернокожих граждан арестовано. Разрушаются памятники отцам-основателям США, уничтожается все, на чем стоит Америка.Белокожие, которые со дня создания США ни во что не ставили чернокожих, теперь целуют (в прямом смысле это слова) им ноги. Чувство самоосуждения, переросшее в мазохизм, формирует невыносимую обстановку, когда невольно возникает вопрос: неужели это действительно Америка? Как же она, несчастная, оказалась слаба и беспомощна!Когда президент страны, имеющий репутацию жесткого политика, ничего не в состоянии сделать, кроме отдающих сталью заявлений; когда мэр столицы государства, чернокожая женщина, не смущаясь говорит, что ей до лампочки распоряжения Трампа; когда Трамп издает распоряжение, направленное на защиту полицейских, а Палата представителей Конгресса противопоставляет президентскому свой законопроект; когда почти ни один губернатор не одобряет и не выполняет указаний президента — очень трудно как-то обосновать, будто политическая система США устойчива.Каждый день из Соединенных Штатов поступают горячие новости, причем, иной раз среди них услышишь такое, что даже не знаешь, дальше плакать или хохотать. Разве не смешно писать слово «черный», по-английски «black» с большой буквы (B), а английское «white» («белый») — с малой? Или что за бред начинать шахматную партию не с белой фигуры, а с черной?! Неудивительно, что когда подобные вещи обсуждаются на полном серьезе, становится не до смеха, потому что вслед за этим кто-то начинает ломать и рушить памятники Джорджу Вашингтону! Еще бы, он ведь был рабовладельцем!Действительно! Америка построена на труде чернокожих, если бы не они, не стала бы эта страна экономически такой сильной. Нечеловеческая эксплуатация, притеснение негров, несправедливость, расизм легли в основу строительства Америки и превратили ее в страну, о которой мы в одно время могли только мечтать. К сожалению, понятно, по незнанию, многие и сегодня относятся к ней с прежним преклонением. По мнению таких людей, происходящее в Америке — это временное явление, и скоро конфликт погаснет. Мол, после президентских выборов все встанет на свои места, и Америка вернется к привычному ритму жизни.Пророчествовать трудно, однако, думаю, то, что происходит в Америке, будет продолжаться еще очень долго и, возможно, приведет к тяжелым последствиям. Одно из этих последствий очевидно уже сейчас — США как государство больше не сможет оставаться мировым лидером.Откровенно скептическое отношение членов Евросоюза и других союзных стран к Америке дает объективные основания для вынесения негативных оценок на этот счет. Немецкий канцлер Ангела Меркель, которую Трамп назвал дурой, заявляет, что у самой Америки уже нет никакого желания выполнять функцию мирового лидера, и потому всем пора начать самим за собой присматривать.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил против размещения американских ракет средней дальности на своей территории.А в НАТО возникла такая обстановка, что возникают сомнения по поводу дальнейшего существования альянса.Столь плотная масса негатива свидетельствует о том, что американская гегемония пошатнулась. Чего, к сожалению, никак не желают понять ответственные персоны в грузинских политических кругах. Разве требуется особая проницательность для того, чтобы осознать — поставленная на колени невидимым Covid-19 и обозленными неграми Америка больше не воспринимается никем как привлекательная страна, о которой надо мечтать?!Грузинский политический спектр — власть и оппозиция, кузница властных кадров в лице неправительственного сектора, средства массовой информации старательно «не замечают» тяжелейшего положения Америки, ее трудностей и воспринимают ее так же, как и раньше, потому что многие там учились и проходили тренинги.Грузинская политика более американская, чем в Америке. Там они не молятся на свою страну, а здесь на Америке сошелся весь белый свет. По мнению грузинских политиков, неправительственных деятелей и медии, в Америке не происходит ничего плохого. Напротив, считают они, Америка и сегодня остается для всех примером подлинной демократии и страной, твердо защищающей права человека. Между тем, больше половины граждан Америки обвиняют свое правительство как раз в антидемократизме и расизме.Даже посол США в Грузии госпожа Келли Дегнан покраснела бы от стыда, услышав, как у нас тут восхваляют ее страну, если б в мозг ей не въелась бацилла гегемонизма.Между прочим, когда одна страна не вмешивается во внутренние дела другой, не нарушает ее суверенитет — это является одним из главных проявлений демократии. Но тогда о какой демократии может идти речь, если посол США Дегнан без стеснения созывает на своей территории (территория посольства США — это территория Соединенных Штатов) представителей власти и оппозиции, заставляет их подписать подсунутое Госдепартаментом соглашение и учит всех уму-разуму?!Подписание документа было связано с внесением изменений в Конституцию суверенной страны. То есть, госпожа Дегнан наплевала и на грузинскую Конституцию, и на подписантов, а незрелых политиков вынудила совершить государственное преступление. Слава новой независимой суверенной Грузии! Наш стратегический партнер скоро облачит мужчин в цветные колготки и лифчики и заставит виляя бедрами маршировать по проспекту Руставели, мужчин поженит на мужчинах, женщин выдаст замуж за женщин и будет всячески поощрять трансвеститов.Мэр Чикаго Лори Лайтфут (справа) и ее жена, первая леди Чикаго, Эми Эшлеман.Так что, все у нас еще впереди. Страшный процесс разрушения, охвативший Америку, не закончится быстро, однако он заложит основы формирования другой Америки и не опустит так легко свой карающий меч.А сейчас положение там такое, что другим лучше пережидать в тени, но в состоянии ли понять это наши незрелые политики?Вот уже который день царит паника на телеэкранах — Америка сокращает нам помощь. Оппозиция обвиняет власть — мол, это виновата ее недемократичность. Власть, как обычно, встала в позу оправдания. Хотя о каких, собственно, деньгах идет речь? О тех, что будут потрачены на развитие демократии? Или должны будут использоваться для борьбы с коррупцией?Но ведь коррупцию придумали и узаконили американцы?! Разве не есть лоббизм откровенной официальной коррупцией? Демократия по-американски означает борьбу с российской пропагандой. Наши власть и оппозиция убиваются, мол, нам выделят меньше средств. Но так ли это принципиально для всех нас? Неужели кто-то всерьез надеется, будто хоть один цент из этих денег будет потрачен на нужды людей?!В американских документах вы вообще нигде не встретите слово «народ». О нем они вспоминают только в день выборов, как, собственно, и мы. Америку волнует лишь судьба власти и оппозиции, а народа — нет. Народ — это масса. Его никто ни о чем не спрашивает. А что касается пасущих его партий, они должны быть такими, чтобы беспрекословно выполнять задания американцев. Причем, задания эти на редкость простые — создавать проблемы России на ее южных границах, устраивать провокации, на чем свет стоит поносить северного соседа и постоянно повторять на международной арене, что Россия — оккупант планирует новую агрессию против Грузии. Это в то время, когда доля российского капитала в грузинской экономике превышает вклад всех остальных стран, даже вместе взятых (в 2019 году из России в Грузию на нужды людей было перечислено 430 миллионов долларов).Вместо того, чтобы думать о народе, Власть и оппозиция, заботятся только о выборах, то есть, о собственном благополучии. Те, кто уже удостоился этого счастья, хотят его для себя сохранить, у кого его нет — попытаются любой ценой его для себя вырвать. А о несчастном народе все вспомнят только перед самыми выборами — в октябре.Омар Маргвелашвили