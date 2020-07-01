Байден вЂ• В«нашВ» кандидат

Наверняка многих смутит парадоксальность заголовка. Но смею вас заверить, он выбран не случайно и вовсе не для того, чтобы привлечь побольше, как нынче говорят, хайпа. Нет, я действительно искренне считаю, что приход Байдена в Белый дом поможет скорее достичь нужных нам целей в этом неспокойном глобальном мире. «Каких таких целей?» вЂ• спросите вы. И я обязательно вам отвечу, но позже. Начать я хотел бы с зарисовки, так сказать, актуальной диспозиции.Итак, «хочем» мы или не «хочем», но последние лет 30 живём мы с вами в геополитической реальности, которая называется Pax Americana, сиречь «американский мир», где де-факто, а временами и де-юре правила и нормы поведения, обязательные для всех, устанавливаются в «сияющем граде на холме», названном в честь первого президента США. Те, которые отказываются жить по этим правилам, превращаются в изгоев и в мгновение ока оказываются на обочине цивилизации, как Северная Корея, например. Надо отметить, что последовать за ней желающих, считай, что и не нашлось, так что все в большей или меньшей степени ходят по чётко очерченным дорожкам для простых смертных. Стоит ли говорить, что на «полубогов» с профилем белоголового орлана на паспорте все эти нормы не распространяются, и не только в каком-нибудь голливудском кино, но и в реальной жизни.Америка решает, кто в этом мире на стороне добра, а кто на «оси зла», и в данном контексте взвешивается не «тяжесть проступка», а исключительно целеполагание. Всё, что выгодно США, в том числе и откровенные преступления, оправдывается и называется борьбой «за всё хорошее». То же, что противоречит американским интересам, даже если в этом нет никакого криминала, клеймится принадлежностью ко «всему плохому» и сурово карается: окриком, санкциями, интервенцией вЂ• когда как, в зависимости от настроения и желания Вашингтона.И всё бы ничего, но однажды, хмурым осенним утром, в спокойные воды американской внутренней политики ворвался «ледокол Трамп», и всё пошло по… как-то не так, в общем. Уже собиравшиеся отпраздновать свою победу «демократы», подготовившая и отрепетировавшая свою инаугурационную речь старушка Хиллари, голливудские звёзды, бессовестно топившие за Клинтон и сыпавшие проклятия на голову Трампа, «розовые» девочки, «голубые» мальчики и прочие девианты всех рас и мастей внезапно обломались, да так, что взрывы их… ну, вы поняли, слышны были даже за океаном.И вот тут надобно уточнить один важнейший нюанс: у людей несведущих или от политики, тем более американской, далёких есть некое представление, что в США существуют две условно противоборствующие политически силы: партия демократов и партия республиканцев. И чисто визуально это именно так. Но если приглядеться повнимательнее, то несложно заметить, что никаких двух разных сил не обнаруживается. Демократы и республиканцы, как два кармана у одних штанов: какая разница в как ом из них лежит кошелёк, если и штаны надеты на одну и ту же задницу, и деньги в кошельке принадлежат ей. А вот «товарищ» Трамп, формально представляя один из двух карманов, на практике оказался эдаким шилом, которое сумело ладно скроенные брюки американского истеблишмента изрядно распороть.Внезапный и непрогнозируемый приход несистемного политика в, казалось бы, самую стабильную систему в мире, разрушил существующий баланс и отправил весь политикум США в глубокий нокдаун, в котором, надо отдать им должное, пребывали они недолго, весьма скоро перейдя в контратаку, фактически разрушившую все планы нового хозяина Белого дома.И тем не менее «дикий» Трамп, обозлённый весьма болезненными укусами американских «мосек», которые набросились на него, невзирая на партийную принадлежность, с первого же дня стал вести себя как слон в посудной лавке. Точнее, даже не так: с грациозностью рэкетира из 90-х он начал, как голодный медведь, случайно забредший на пасеку, ворошить все ульи в надежде «отжать» у пчёл как можно больше мёда. Пчёлы были в шоке.Ну да бог с ними, с пчёлами, нам пока не до них. Главная проблема Pax Americana, США и без особого желания примкнувшего к ним человечества, заключается в том, что, как мы указали выше, в самих Штатах нет, по сути, никакой политической альтернативы. Но беда даже не в этом, а в том, что некий политический клан, назовём его условно «Сорос и Ко», которому всё, собственно, и принадлежит, никогда не руководствовался интересами США как государства. Американское могущество, финансовая мощь и железный кулак были для них не целью, а лишь инструментом установления своей личной мировой гегемонии и монополии на власть.Кстати, сам старина Джордж отнюдь не главный выгодоприобретатель существующего миропорядка, он скорее исполнительный директор этого закрытого клуба, если хотите, эффективный менеджер. Я не знаю, кто они, кто-то говорит о Бильдербергском клубе, кто-то привычно фантазирует о паутине масонского заговора вЂ• без разницы. Но факт остаётся фактом: кому перейдёт в управление богатое американское наследство, не определяется голосованием кучки непредсказуемых «выборщиков», всё решается узкой группой посвящённых.Не верите? Судите сами. Возьмем, к примеру, Украину. Власть над этим новым активом, полученным путём серьёзных капвложений в 2014-м, двумя годами спустя к новоизбранному «слону» не перешла. Трамп не имел, не имеет и не будет иметь над Киевом того влияния, которое было у Байдена. И сколько бы дотошный Руди Джулиани ни проводил свои расследования, это ровным счётом никому не интересно ни в самих Штатах, ни тем более на Украине. Просто потому, что шесть лет назад эта страна «приобреталась» в собственность не для США как государства, а покупалась той самой группой людей.Да, иногда при «удачном» выборе американского народа может показаться, что эта «группа» и американская власть суть одно и то же, но стоило Трампу заехать в Овальный кабинет, как стало очевидно, что это не так. Американские спецслужбы, казалась бы та самая «верность и лояльность», ему на деле не подчиняются, постоянно копая под него и в то же время тормозя любые расследования против его противников. Доверенные сотрудники Совета национальной безопасности, служившие в Белом доме, дают комиссии конгресса показания, «изобличающие» связь бедняги Дональда с вездесущими русскими и грозящие Трампу реальным импичментом. Европейские партнёры фыркают, как кошки, при одном появлении нового американского президента, всем своим видом показывая, что терпеть от этой «деревенщины» те же самые унижения, что они с таким удовольствием переносили от прежнего «хозяина», совершенно не намерены. И так во всём: «ключи» от этих «дверей» не перешли к Трампу вместе с формальными «скипетром и державой», поскольку «великий магистр» счёл его недостойным. Действующий американский президент оказался, увы, классическим «голым» королём.Но Трамп не был бы Трампом, если бы не принял вызов. Понимая, что четырёх более-менее спокойных лет на троне ему не светит, он решил поставить этот мир на дыбы. И в первую очередь разругался с Европой.«Евросоюз серьезно обеспокоен тем, насколько выросло количество санкций или угроз санкций со стороны США в отношении европейских компаний и их интересов. Эти меры предпринимались против Ирана и Кубы, а теперь и против “Северного потока вЂ• 2”, а также “Турецкого потока”. Евросоюз решительно отвергает любые санкции Соединенных Штатов против европейских компаний, которые преследуют свои законные бизнес-интересы».Это на днях заявил не кто-нибудь, а верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, при этом добавив, что действия США «противоречат международному праву».Дальше вЂ• больше, чудачества американского лидера ввели в ступор союзников на Ближнем Востоке: желая доказать неугомонным «демократам», что он не «агент Путина», Трамп раздолбал в пух и прах все договорённости с Россией, на которых не один десяток лет держалась мировая стабильность и ядерный паритет. И в конце концов, настолько разозлил обычно невозмутимых китайцев, что даже их министр иностранных дел больше не смог сдерживать свои эмоции и в беседе с Лавровым разразился гневной тирадой в адрес американцев.«США перекладывают ответственность, ... переводят стрелки и не останавливаются ни перед чем, вплоть до создания горячих точек и противостояния в международных отношениях. Они уже утратили разум, нравственность и доверие».Весело погуляли вЂ• ничего не скажешь!И вот теперь «друзья Сороса» захотели вернуть всё как было. Стоит отметить, что сам выбор кандидатуры 77-летнего Джозефа Робинетта Байдена-младшего являет собой ярчайшее доказательство сурового кадрового голода американской элиты, раз уж для того, чтобы сковырнуть чужого для все, кроме реднеков, Трампа, им пришлось достать из нафталина человека с явными признаками старческой деменции, но обладающего хоть каким-то политическим весом в глазах «простого американца».Но сможет ли он, точнее, те силы, что за ним стоят, вернуть всё как было? Очень сомнительно. Скорее всего, нет. А попытаются ли вернуть? Без всякого сомнения. И вот теперь, дорогой читатель, мы и переходим к части, в которой я постараюсь объяснить, что их попытка «возвращения» гораздо быстрее приведёт к краху набившего оскомину «американского мира», желаемой нами цели, чем ещё четыре года «веселья» с Трампом.На днях на сайте Bloomberg вышла статья с интересным названием: «Мир слишком сильно изменился, для того чтобы Байдену удалось стереть эффект Трампа». В ней авторы, в частности, приводят такие слова бывшего посла Великобритании в НАТО Адама Томсона, который нынче возглавляет Европейскую сеть лидеров, эдакий мозговой центр, привлекающий к работе бывших чиновников министерств обороны со всего континента.«Даже при Байдене, “атлантисте” старой школы, для Соединенных Штатов это был бы долгий путь возвращения к прежнему, не говоря о том, что некоторые вещи изменились навсегда. Европейцы уже никогда не будут слишком уверены в американской гарантии безопасности; иранцы и многие другие больше никогда не станут доверять американской подписи на договоре; и все теперь будут стремиться, если смогут, быть менее зависимыми от американской торговли и американского доллара».Ну, вот как бы да! Прежде вполне себе покладистые и лояльные европейские «пчёлы» явственно ощутили, что вероятный приход старого «доброго пасечника» ничего не изменит, они уже поняли, что их попросту доят, и даже близки к осознанию, что с этим беспределом пора завязывать.По словам высокопоставленного немецкого чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, Меркель, например, прекрасно понимает, что отношения с США не могут вернуться к прежней норме: слишком много всего произошло и мир двинулся дальше.Проблемы, которые устраивает европейцам нынешняя американская администрация с тем же «Северным потоком вЂ• 2», это всего лишь одно из нескольких проявлений, которые заставили европейцев задаться вопросом, а насколько изменившееся отношение США к союзникам в последние годы было связано только с Трампом лично и не является ли это отражением реального и постоянного американского взгляда на Европу скорее как на вассала, чем на союзника. Подобную мысль высказал недавно Джонатан Хакенбройх из Европейского совета по международным отношениям.Трамп настолько разозлил старушку Европу, что терпеть Байдена, как и любого другого американского гауляйтера, она теперь уже вряд ли захочет. Править, как раньше, он уже не сможет, а перестроиться «Сорос и Ко» просто неспособны. Уверовав в свою непогрешимость, они стали заложниками собственных схем. Доказательством тому может служить BLM-майдан в США. Недавно в новостях промелькнула информация, что старина Джордж выделит Black Lives Matter 220 миллионов долларов для обеспечения в Соединенных Штатах «расового равенства», причём начнет фонд Сороса с пятилетних грантов общим размером в 150 миллионов долларов.Как ошибались те, кто полагал, что в США невозможен свой майдан, так как у них нет американского посольства. Да не вопрос, ради достижения своих целей банде Сороса не жаль расшатать даже самый влиятельный свой инструмент вЂ• Соединённые Штаты Америки. Дональд Трамп не умел договариваться, Джо Байден уже не сможет. В попытке вернуть своё они начнут давить везде, где только возможно, и попросту сорвут гайки. «Мир изменился», а они нет, и потому стараниями шайки Сороса конец их Pax Americana может быть заметно ускорен, правда, не исключено, что на отдельных участках этот конец может стать кровавым, например в Донбассе. Да, нынешняя команда Трампа не политики, они бандюки-бизнесмены, продвигающие собственные бизнес-интересы с помощью грубой силы, но они всё-таки предпочитают стричь овец, а не убивать их…Сорос и Ко гораздо изощрённее, настоящие иезуиты, но они явно попутали берега. Трамп же своё дело сделал вЂ• расчистил площадку и повысил градус антиамериканского раздражения во всём мире до критического уровня. При всём желании большего он, дай ему ещё четыре года, сделать уже не сможет. Вероятный же приход демократов к власти сейчас, как говорится, самое оно! Третий закон Ньютона («сила действия равна силе противодействия») никто не отменял, и отныне любому хозяину Белого дома с этим вновь придётся считаться.Трамп сделал своё дело… Трамп может уходить. А что Байден?«Если Байден будет приведён к присяге на третьей неделе января в возрасте 78 лет, он столкнётся с проблемами на порядок большими, чем те, что выпали на долю молодого и энергичного Обамы в 2009 году».Это не моя мысль, это сказала старший научный сотрудник Центра по изучению Соединенных Штатов и Европы Брукингского института в Вашингтоне Констанца Штельценмюллер. С ней сложно не согласиться. Можно лишь добавить то, о чём эта мадам предпочла умолчать: справиться с этим миром, вновь его покорить и подчинить своей воле Байдену, к счастью, не под силу. Так что, если предпочитаешь ужасный конец ужасу без конца, голосуй за Байдена. Ну, можно ещё Канье Уэста выбрать вЂ• хоть потанцуем…Алексей Бело