Леонид Пасечник изменил правила пересечения КПВВ «Станица Луганская»
Леонид Пасечник внёс изменения в Указ «О некоторых вопросах пересечения пункта пропуска в Станице Луганской»
Теперь, согласно указу, «жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса могут беспрепятственно въезжать на территорию республики помимо прочих причин, указанных в тексте документа, также с целью получения денежной помощи отдельным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса». Политика - Сегодня, 14:46 1053
Теперь, согласно указу, «жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса могут беспрепятственно въезжать на территорию республики помимо прочих причин, указанных в тексте документа, также с целью получения денежной помощи отдельным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса». Политика - Сегодня, 14:46 1053
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