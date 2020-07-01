Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Леонид Пасечник изменил правила пересечения КПВВ «Станица Луганская»

verter Сегодня, 15:4543Новости
Леонид Пасечник изменил правила пересечения КПВВ «Станица Луганская»
Леонид Пасечник внёс изменения в Указ «О некоторых вопросах пересечения пункта пропуска в Станице Луганской»
Теперь, согласно указу, «жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса могут беспрепятственно въезжать на территорию республики помимо прочих причин, указанных в тексте документа, также с целью получения денежной помощи отдельным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса». Политика - Сегодня, 14:46 1053

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: