Депутаты и активисты на субботнике запустили программу по восстановлению детских площадок (ФОТО)

Депутаты Народного Совета ЛНР, активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и жители Луганска запустили программу по восстановлению детских площадок, первым объектом стала площадка в столичном городке завода ОР. Об этом сообщила пресс-служба движения."Под патронатом общественного движения "Мир Луганщине" стартовала программа по восстановлению детских площадок. В рамках новой акции "Здоровое поколение" депутаты Народного Совета, активисты общественного движения "Мир Луганщине" и проекта "Молодая гвардия" ОД совместно с жителями городка (завода) ОР провели субботник на детской площадке", - говорится в сообщении.Участвовавшие в мероприятии взрослые и дети покрасили в яркие цвета металлические конструкции и элементы детской площадки, а также очистили от мусора прилегающую территорию."Чтобы наши дети спокойно, культурно, духовно и морально развивались, я думаю, такие благие дела надо делать системно, постоянно. Чтобы город у нас был в хорошем состоянии", - сказал депутат Народного Совета Олег Попов.Парламентарий Юрий Юров подчеркнул, что ему нравится идея восстановления детских площадок и в дальнейшем депутаты и активисты "Мира Луганщине" намерены продолжить работу в этом направлении."Очень хотелось бы, чтобы наши дети гуляли на таких ухоженных, убранных и покрашенных площадках, чтобы им было уютно и комфортно здесь гулять, потому что здесь площадка только одна, а детей очень много", - отметила активистка проекта "Молодая гвардия" ОД Татьяна Тюнникова.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.26 июля — Луганск