Народная милиция ЛНР опубликовала приказ о соблюдении допмер контроля прекращения огня (ФОТО)

Народная милиция ЛНР опубликовала приказ о введении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Об этом сообщил начальник управления оборонного ведомства Республики полковник Ян Лещенко.Ранее сегодня командование Народной милиции довело до военнослужащих приказ о введении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.Лещенко отметил, что в связи с достигнутыми договоренностями о допмерах, "Народная милиция Луганской Народной Республики переходит к полному и бессрочному режиму прекращения огня"."По поручению главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника в управлении Народной милиции издан приказ "О соблюдении режима прекращения огня", запрещающий с 00.01 27 июля 2020 года использовать любое вооружение, включая стрелковое оружие", - сказал начальник управления оборонного ведомства Республики.Лещенко подчеркнул, что во всех подразделениях Народной милиции произведен инструктаж личного состава, защитникам Республики доведен перечень дополнительных мер по контролю действующего режима прекращения огня.Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступают в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".26 июля — Луганск