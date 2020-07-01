Синоптики прогнозируют днем 27 июля в ЛНР до 33 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 27 июля будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 33 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 26 июля до 21:00 27 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 28-33 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 31-33 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 30-32 градуса выше нуля днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

По предварительному прогнозу, 28-29 июля ожидается переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 15-20, днем 30-35 градусов жары.

26 июля — Луганск