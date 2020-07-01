Биологический материал

Факты использования населения стран третьего мира для проведения каких-либо опытов и экспериментов даже в наше прогрессивное время, увы, не являются редкостью. Лекарства, вакцины, пищевые добавки, всевозможные подсластители и усилители вкуса – все это довольно часто испытывается именно на жителях экономически отсталых государств. Отдельной строкой стоит указать вооружение, которое политики развитых стран периодически подкидывают воюющим «аборигенам» для того, чтобы на практике осознать его слабые и сильные стороны.Ранее, в те темные времена, когда демократия еще не пришла на территории большинства государств нашей планеты, подобные испытания проводились в принудительном порядке, исключительно на оккупированных территориях. Все мы помним примеры из нашей общей недавней истории. Помним, как минимум, бесчеловечные эксперименты, проводимые «учеными» фашисткой Германии, помним и труды «научных деятелей» Японии, активно использовавших для продвижения научной мысли пленных китайцев. Разумеется, оба этих примера можно смело характеризовать как геноцид, ибо к настоящей науке они не имеют никакого отношения. Любой уважаемый ученый никогда не станет испытывать на людях те методики и препараты, которые он расценивает как потенциально опасные.Но мир не стоит на месте, и день за днем нам приходится сталкиваться с новыми вызовами, к которым человечество, увы, оказывается неготовым. В подобных условиях любой риск считается оправданным, так как на кону находятся миллионы и миллионы жизней граждан.В сложившихся реалиях уже нет необходимости захватывать целое государство для того, чтобы получить доступ к «лабораторному материалу». Подопытных «кроликов» можно получить, просто простимулировав местную политическую элиту, которая при нормальных для нее условиях согласится самым активным образом участвовать в так необходимых миру «научных экспериментах». В любом случае эти политики и чиновники ничем не рискуют, так как ни они, ни их дети в данных экспериментах участвовать не будут. Умирать от вакцин и погибать на поле боя, испытывая на себе новые образцы перспективного вооружения, будут совсем другие люди, те, кому близко и понятно такое понятие как «патриотизм».Несколько дней назад депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин потребовали от властей Украины предоставить информацию о работающих в стране биолабораториях США. Служба безопасности Украины заявила, что в стране нет никаких иностранных биологических лабораторий и призвала политиков не распространять "ложную информацию" по этому поводу. Однако позднее в Минздраве сообщили, что США предоставляли техническую помощь лабораториям на Украине, которые были ранее построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия.Депутаты якобы получили в свое распоряжение информацию, которая подтверждает тот факт, что работающие на территории данных лабораторий специалисты сознательно заражали граждан Украины экзотическими болезнями, несвойственными для данного региона. Логично. Для того, чтобы научиться бороться с опасными заболеваниями, нужны те, кто являются их носителям. Именно наблюдая за ходом течения болезни и используя различные препараты, которые должны привести к излечению, ученые рано или поздно смогут создать рецепт качественного лекарства. И совершенно не важно, сколько украинцев погибнет в ходе эксперимента, ибо на кону стоят миллионы и миллионы жизней жителей планеты Земля. Жителей более успешных, чем украинцы, имеющих возможность просто купить готовое лекарство без необходимости участвовать в испытаниях экспериментальных образцов, которые далеко не всегда проходят гладко.После подачи депутатского запроса в СБУ рабочая группа для комплексного анализа поведения с особо опасными патогенами на Украине рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) обратиться в кабмин страны с предложением провести внеплановую проверку деятельности микробиологических учреждений. Но для чего такие сложности, зачем поднимать шумиху вокруг вопроса, ответ на который и так очевиден?Совсем недавно достоянием общественности стали результаты испытаний новой американской вакцины от вируса COVID-19, которые проводили американские вирусологи на территории одного из лечебных учреждений Харьковской области. Пятнадцать кандидатов, в том числе десять военных ВСУ, заболевших коронавирусом, были утверждены для практических испытаний лекарства и вакцины. В итоге пятеро «подопытных», четверо из которых являлись действующими военнослужащими ВСУ, скончались. Разве это не является прямым подтверждением того, что на территории Украины имеются американские биологические лаборатории, обслуживание которых осуществляют иностранные специалисты? Разве еще есть те, кто не осознал, что на территории данных лабораторий в качестве «биологического материала» используются именно украинцы? В общем, те, кто не погибнут на поле боя, испытывая в реальных условиях американские «джавелины» и прочий металлолом, смогут послужить человечеству в другой ипостаси, помогая «западным партнерам» разрабатывать так необходимые Америке и всему прогрессивному миру лекарственные препараты.Алексей Зотье