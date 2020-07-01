Более 450 абитуриентов уже подали заявления на поступление в ЛНАУ

Более 450 абитуриентов уже подали заявления на поступление в Луганский национальный аграрный университет (ЛНАУ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Приемная комиссия Луганского национального аграрного университета сообщает, что по состоянию на 28 июля более 450 абитуриентов дистанционно подали 473 заявления для поступления в ЛНАУ. Из них: 209 человек – на бакалавриат, 116 – на специалитет и 148 – на магистратуру. Девять человек подали документы по Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса", - говорится в сообщении.

В вузе отметили, что активное использование электронной информационной системы, являющееся особенностью вступительной кампании этого года, "выступает ответом на пандемию коронавируса".

"Подобные меры способствуют расширению как цифровых возможностей университета, так и обеспечения возможности процедуры подачи документов максимально простой и комфортной для поступающих", - пояснили в университете, отметив, что абитуриенты, которым проще сдать документы в очном режиме, беспрепятственно могут подать документы лично, посетив приемную комиссию университета.

Проконсультироваться по вопросам поступления в ЛНАУ можно по телефонам: (0642) 96 75 93; (072) 134 76 27, по электронной почте: abit@lnau.su или в группе в социальной сети Facebook.

Напомним, вступительная кампания в высших учебных заведениях Республики началась 26 июня, прием документов на поступление завершится 9 августа в 12:00. С графиком вступительных экзаменов можно ознакомиться на сайтах вузов.

30 июля — Луганск