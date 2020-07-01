Народный Совет внес изменения в закон об управлении и распоряжении собственностью ЛНР

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики "Об управлении и распоряжении собственностью Луганской Народной Республики".

Первый заместитель министра юстиции ЛНР Анна Авильцева сообщила, что проект закона был разработан во исполнение поручения главы ЛНР Леонида Пасечника.

"Целью принятого закона является создание условий для функционирования на территории Луганской Народной Республики общественных организаций в сфере содействия армии, авиации и флоту, общественных организаций, объединяющих инвалидов, а также профессиональных творческих работников соответствующего профессионального направления в области культуры и искусства", – рассказала она.

Авильцева пояснила, что "актуальность принятия закона обусловлена необходимостью установления возможности безвозмездного пользования имуществом, ранее принадлежавшим профсоюзным, всеукраинским общественным организациям, в том числе объединяющим инвалидов и профессиональных творческих работников, которые не прошли государственную регистрацию на территории ЛНР, для организаций аналогичной направленности, созданных и зарегистрированных в установленном законодательством Республики порядке".

Первый замминистра добавила, что "деятельность таких организаций является социально значимой и востребованной у граждан ЛНР".

"Законом расширяется перечень имущества, находящегося в собственности Луганской Народной Республики, а также дополняется список субъектов, которым имущество ЛНР может быть передано в безвозмездное пользование", – проинформировала она.

Авильцева подчеркнула, что "принятые изменения позволят урегулировать вопрос законного пользования имуществом указанными организациями ЛНР, что будет способствовать реализации гражданами своих конституционных прав".

30 июля — Луганск