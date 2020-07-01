Морковь, лук и картофель подешевели в ЛНР в III декаде июля – Госкомстат

Морковь, лук, картофель и свекла подешевели в ЛНР в III декаде июля. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики ЛНР.

Стоимость моркови снизилась на 8,7% – с 44,32 руб. до 40,47 руб., лука – на 7,3%, картофеля – на 5,4%, свеклы – на 3,6%. Незначительно подешевели рис, гречневая крупа и рыба.

В то же время не изменились цены на хлеб, муку, мясо птицы, отдельные порционные куриные части, манную крупу, на овсяные хлопья, макаронные изделия, соль, вареную колбасу, сосиски и сардельки, рыбные консервы, молоко, сметану, сливочное и подсолнечное масло, творог, сыр, яйца, чай и питьевую бутилированную воду.

В III декаде июля незначительно подорожали говядина, свинина, сало, сахар, бензин маркок А-92 и А-95 и дизельное топливо. Подорожала капуста.

Ранее в Госкомстате сообщали, что во II декаде июля в ЛНР подешевели картофель, морковь, свекла и лук.

30 июля — Луганск