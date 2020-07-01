В Луганске объявили штормовое предупреждение на два дня вперед: гроза, ливни, град, шквалы ветра
Днём 31 июля, ночью и утром 1 августа в Луганске и местами по территории региона пройдут кратковременные дожди, возможны сильные ливни.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Ожидается гроза и шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду. В отдельных районах возможен град.
Температура воздуха понизится на 8-10 градусов Цельсия.
Погода в Луганске - Сегодня, 16:19 168
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Ожидается гроза и шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду. В отдельных районах возможен град.
Температура воздуха понизится на 8-10 градусов Цельсия.
Погода в Луганске - Сегодня, 16:19 168
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