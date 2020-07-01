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Народный Совет ввел госпошлину за выдачу документа об аккредитации спортивной федерации

Sergey Сегодня, 17:3019Новости
Народный Совет ввел госпошлину за выдачу документа об аккредитации спортивной федерации
Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 22 Закона Луганской Народной Республики "О государственной пошлине".
Депутат Иван Санаев напомнил, что общественные организации, целью которых является развитие одного или нескольких видов спорта на территории ЛНР, претендующие на наделение их статусом республиканской спортивной федерации, подлежат прохождению процедуры государственной аккредитации.
"Изменение в действующий закон предусматривает оплату государственной пошлины за выдачу документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса республиканской спортивной федерации, и за выдачу дубликата документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса республиканской спортивной федерации", – рассказал он.
Санаев добавил, что внесение изменения позволит увеличить доходную часть государственного бюджета ЛНР.
30 июля — Луганск

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