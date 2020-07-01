Парламент уточнил требования к использованию нацистской атрибутики в учебных целях

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в статью 4 Закона Луганской Народной Республики "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и Закон Луганской Народной Республики "О противодействии экстремистской деятельности".

"Документом уточняются нормы действующих законов в части установления возможности использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистскими до степени смешения, в случаях, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания", – рассказала депутат Светлана Алешина.

Она пояснила, что "использование изображений свастики и иных атрибутов нацизма в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях образовательными организациями при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к его идеологии и отсутствия признаков его пропаганды или оправдания призвано подчеркнуть историческую эпоху, дать возможность оценить ужасы и мерзость нацистской идеологии".

"Введение возможности использования нацистской символики и атрибутики в этих случаях не представляет общественной опасности и призвано устранить различное толкование норм законов", – сказала Алешина.

Депутат добавила, что принятым документом в подпункт "и" пункта 1 статьи 1 закона ЛНР "О противодействии экстремистской деятельности" вносится изменение, которое уточняет понятие экстремистской деятельности (экстремизма).

"Согласно изменению, экстремистской деятельностью (экстремизмом) будет являться использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с ними до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций за исключением случаев их использования, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии", – рассказала она.

30 июля — Луганск