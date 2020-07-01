Парламент разрешил использовать данные геолокации при поиске детей без решения суда

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 9 Закона Луганской Народной Республики "Об оперативно-розыскной деятельности".

"Закон создает дополнительные правовые условия для оперативного поиска без вести пропавших детей путем определения их возможного местонахождения с использованием геолокационных данных мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетных компьютеров, "умных" часов и других), которые снабжены системой определения координат", – рассказал депутат Максим Уваров.

Он пояснил, что "при поиске пропавших детей, а также в ситуациях, когда ребенок заблудился, попал в опасную жизненную ситуацию, имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий".

"Поэтому принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи. Имеет значение то, что в первые часы и даже дни пользовательское оборудование бывает включенным, что позволяет принять экстренные меры для нахождения ребенка", – отметил Уваров.

Депутат проинформировал, что до принятия закона "у органов полиции не было правовых возможностей в случае обращения родителей или иных законных представителей ребенка в экстренном порядке (без предварительного решения суда) попытаться установить его местонахождение на основе геолокационных данных".

"Четкое процессуальное регулирование порядка истребования информации о геолокации обеспечит надлежащую правовую защиту законных прав и интересов граждан и повысит уровень ответственности правоохранительных органов за оперативность реагирования на сообщения по факту исчезновения детей", – подчеркнул он.

Уваров уточнил, что, в соответствии с принятым документом, статья 9 закона "Об оперативно-розыскной деятельности" дополнена новой частью.

"Согласно дополнениям, в случае получения сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем и при наличии письменного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка, на основании мотивированного постановления руководителя осуществляющего оперативно-розыскную деятельность органа допускается получение сведений о местонахождении несовершеннолетнего на основе геолокации принадлежащего ему абонентского устройства или иного оборудования с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов", – рассказал депутат.

30 июля — Луганск