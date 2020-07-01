Заседания парламентских комитетов в исключительных случаях будут проводиться по видеосвязи

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в статью 92 Закона Луганской Народной Республики "О Регламенте Народного Совета Луганской Народной Республики".

"Документом внесены изменения в закон "О Регламенте Народного Совета Луганской Народной Республики" в части предоставления председателям комитетов Народного Совета ЛНР права в исключительных случаях проводить заседания комитетов путем использования систем видеоконференцсвязи", – рассказал первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов.

Он добавил, что закон принят в целях усовершенствования и обеспечения стабильной работы комитетов Народного Совета ЛНР в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа.

Статья 92 действующего закона дополнена частью 4 (прим 1), которая изложена в следующей редакции: "В исключительных случаях по решению председателя комитета заседание комитета проводится путем использования систем видео-конференц-связи".

"Кроме того, в часть 5 статьи 92 внесено дополнение, согласно которому заседание комитета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов данного комитета от его численного состава, с учетом членов комитета, участвующих в заседании путем использования систем видеоконференцсвязи", – проинформировал Хорошилов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 16,5 млн, из них более 656 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 609 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

30 июля — Луганск