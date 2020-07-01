Объемы реализации продукции столичных предприятий легпрома в I полугодии выросли на 46%

Объемы реализации луганских предприятий легкой промышленности в I полугодии 2020 года выросли на 46% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник управления экономики Игорь Гурский.

"Легкая промышленность в сравнении с первым полугодием 2019 года увеличила объемы реализации на 46%, а по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объемы производства одежды выросли в 3,4 раза", – сказал он.

Гурский уточнил, что "постельного белья произведено в 2,2 раза больше по сравнению с первым полугодием прошлого года, нижнего трикотажа – на 12% больше, а объемы производства изделий из древесины и продукции полиграфии выросли на 11%".

"Производство химических веществ и химической продукции увеличилось на 35%, а за четыре года оно выросло в 2,4 раза. Кроме того, в 1,7 раза увеличили объемы реализации продукции фармацевтические предприятия города", – проинформировал начальник управления.

Ранее он сообщал, что предприятия Луганска в 2019 году реализовали промышленной продукции почти на 36 млрд руб., что на 8,3% больше, чем в 2018 году.

30 июля — Луганск