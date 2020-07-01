Луганские предприятия пищепрома в I полугодии увеличили объемы реализации на 15% – мэрия

Луганские предприятия пищевой промышленности в I полугодии увеличили объемы реализации продукции на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник управления экономики Игорь Гурский.

"Динамично развиваются предприятия пищевой промышленности, которые в первом полугодии текущего году реализовали продукции на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал он.

Гурский уточнил, что производство колбасных изделий в 2020 году выросло на 11%, соленой сельди – на 22%, подсолнечного масла – в 1,8 раз, сливочного масла – в 4 раза.

"Производство свежего неферментированного сыра увеличилось в 12 раз, муки – на 20%, пирожных – на 37%, печенья и вафель – на 16%, шоколадных изделий – в 1,6 раза, безалкогольных напитков – на 24%", – добавил начальник управления.

Ранее он сообщал, что предприятия Луганска в 2019 году реализовали промышленной продукции почти на 36 млрд руб., что на 8,3% больше, чем в 2018 году.

30 июля — Луганск