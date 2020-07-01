Аграрии Луганска убрали 90% озимой пшеницы – мэрия

Сельскохозяйственные предприятия Луганска в рамках уборочной кампании убрали озимую пшеницу на 90% площадей. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник управления экономики Игорь Гурский.

"На сегодняшний день убрано 90% посевов озимой пшеницы. Несмотря на сложные погодные условия – малоснежную зиму и весеннюю нехватку влаги – урожайность озимых посевов пшеницы по городу и отдельным территориям Станично-Луганского района составила в текущем году 36,8 центнера с гектара, что на 6% выше прошлогоднего уровня и пока на 44% выше средней по Республике, но уборка еще продолжается", – рассказал он.

Гурский добавил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 73% площадей.

"Полностью завершилась уборка яровой пшеницы и гороха, собрано 50% ячменя, еще предстоит уборка овса и проса", – проинформировал начальник управления.

Он отметил, что луганские аграрии также занимаются уборкой технических культур, в частности, собраны посевы горчицы на 86% площадей.

"В текущем году аграрии города сохранили тенденцию увеличения зернового и зернобобового клина в общей посевной площади – с 45% площадей в 2018 году до 57% в 2020 году. Под технические культуры в этом году отведено 42% площадей", – рассказал Гурский.

Начальник управления добавил, что уже начата работа по подготовке почвы для проведения посевной кампании озимых культур под урожай 2021 года.

"На сегодня подготовлено 78% прогнозируемых посевных площадей", – уточнил он.

Ранее Гурский сообщал, что сельскохозяйственные предприятия Луганска в 2020 году увеличили посевные площади на 17% в сравнении с предыдущим годом.

30 июля — Луганск