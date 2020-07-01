Капитальные инвестиции предприятий Луганска в I полугодии выросли почти вдвое – мэрия

Капитальные инвестиции предприятий и организаций Луганска в I полугодии 2020 года выросли в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 591 млн руб. Об этом на брифинге в столичной администрации сообщил начальник управления экономики Игорь Гурский.

"В первом полугодии капитальные инвестиции предприятий и организаций города составили 591 миллион рублей, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года", – сказал он.

Гурский уточнил, что по сравнению с 2016 годом столичные предприятия вкладывают в свое развитие в 5,12 раза больше средств.

"Прежде всего, приобретаются и обновляются машины, оборудование и инвентарь. Кроме того, растут суммы и удельный вес инвестирования в инженерные сооружения – за четыре года выделенная на это сумма увеличилась в 12,9 раз", – проинформировал руководитель управления.

Он отметил, что наиболее активно вкладывают средства в собственное развитие промышленные и транспортные предприятия, строительные организации, а также субъекты хозяйствования, занимающиеся информацией и телекоммуникациями.

"Из промышленных предприятий наибольший удельный вес инвестирования в текущем году приходится на пищевые предприятия, металлургическое производство, водоснабжение и обращение с отходами, а также на поставку электроэнергии, газа и пара", – рассказал Гурский.

30 июля — Луганск