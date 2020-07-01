Синоптики прогнозируют днем 31 июля в ЛНР до 31 градуса тепла

Температура воздуха в ЛНР 31 июля будет колебаться от 16 градусов выше нуля ночью до 31 градуса тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 30 июля до 21:00 31 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град; ветер северо-западный 9-14 м/с, днем местами шквалистое усиление до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 26-31 градус", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 18-20 градусов ночью и 29-31 градус выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17-19 градусов тепла ночью до плюс 28-30 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 31 июля метеорологи отмечали в 1962 году – плюс 9 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1960 году и составляла плюс 40,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 31 июля – 04:18, время захода – 20:38. Продолжительность светового дня составит 16 часов 20 минут.

По предварительному прогнозу, 1 августа ожидаются дожди, ночью местами сильные с понижением температурного фона. Днем 2 августа местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами, температурный фон существенно не изменится.

30 июля — Луганск