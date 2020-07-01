31 июля улицы двух районов Луганска отключат от электроснабжения
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 31 июля будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица 50 лет Образования СССР, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
улица 19-я Линия, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 , 54, 56, 58, 60;
городок Пархоменко, 5;
улица Херсонская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29;
тупик Херсонский, 1, 3, 5, 7;
улица Шелкового, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
В Артемовском районе без электричества останутся:
улица Коммунальная, 147-190;
улица Ленина, 308б-318;
переулок 12-й Ленинский, 1-17а;
улица 20 лет Октября, 17-52;
улица Урицкого, 123а -168а;
улица Пограничная, 46-87.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 23:15 9
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица 50 лет Образования СССР, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
улица 19-я Линия, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 , 54, 56, 58, 60;
городок Пархоменко, 5;
улица Херсонская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29;
тупик Херсонский, 1, 3, 5, 7;
улица Шелкового, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
В Артемовском районе без электричества останутся:
улица Коммунальная, 147-190;
улица Ленина, 308б-318;
переулок 12-й Ленинский, 1-17а;
улица 20 лет Октября, 17-52;
улица Урицкого, 123а -168а;
улица Пограничная, 46-87.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Удобный город - Сегодня, 23:15 9
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